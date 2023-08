人気の春夏 新品未使用　アンダーカバー青山購入Judy Blameジュディ・ブレイムXL相当 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Judy Blame ( ジュディ・ブレイム )のアートワーク作品のTシャツです。

アンダーカバー青山店での取り扱い。ブランドは便宜上アンダーカバーイズムで出品しております。

クローゼットにかけたままの品です。

Tシャツ自体にサイズ表記はありませんがお店でXLとして購入しました。

着丈77センチ

肩幅52センチ

身幅56センチ

となります。

ノンクレームノンリターンでお願いします。

紹介文

「Judy Blameは2018年2月にお亡くなりになり、ジュディの意志を受け継いだデイブ・ベイビーの息子が彼の精神を後世に残す形として、20AWシーズンからJudy Blame名義ではなく、AVAILABLE NOWHEREというブランド名でスタート。これまでのジュディによるアーカイブデザインに加え、彼と共に活動してきた仲間の作品等も同レーベルから発売されています。本アイテムに使用されているアートワークは、ジュディ・ブレイムのアートブックに残された過去の作品からの復刻との事。お金、権力、地位、名声、、、世の中の多くの人間を突き動かしているそれらの煩悩には、果たしてどれだけの価値があるのでしょうか? そんな価値観に屈するな!と言わんばかりのメッセージを感じます。不要になった物に、彼独自の目線で新しい価値を付与して新たな命 ( 作品 ) を生み出す作風で、人々に影響を与えてきたジュディにとっては、そんな煩悩こそがゴミだったのかもしれませんね。」

カラー···ブラック

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 新品、未使用

