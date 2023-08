☆コメント無し即ご購入歓迎です☺︎

☆商品に興味をもっていただき誠にありがとうございますm(_"_)m

【商品説明】

☆USED☆ 90's Champion

チャンピオン リバースウィーブになります☆

裏起毛地、カラーは杢ライトグレー系、胸にオハイオ大学のスポーツチーム ボブキャッツのカレッジデザイン、左袖に©︎マーク入り、襟やリブの切り替わったデザインがレアです☆

大人気のリバースウィーブ 、特に90's 以前のものは貴重です☆

女性の方もオーバーサイズでビッグシルエット・ゆるだぼでお使いいただけます☆

※左袖に少しよごれがあります。

☆ポイント

メンズ レディース ユニセックス ストリート カジュアル ブランド アウトドア スウェット スエット トップス トレーナー パーカー ルームウェア

#green_clothing_スウェット

【商品詳細】

●カラー

☆杢ライトグレー系

●素材

☆ コットン89% ポリエステル8% レーヨン3%

●サイズ

☆ XXL表記です。 ( おおよそ日本サイズL〜XL程。詳細は実寸をご参照ください。)

●実寸

着丈・・・約73cm

肩幅・・・約48cm

身幅・・・約55cm

袖丈・・・約61cm

(素人採寸の為、誤差についてはご容赦下さいませ。)

☆フォロワー様にはお値引きも可能です☺︎

☆フォロー頂きご購入前にコメント欄よりご希望額をご連絡くださいませ☺︎

できるだけご希望に寄り添いご相談させて頂きますm(_”_)m

☆その他、不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ☆

☆ #green_clothing ←当店の商品をご覧いただけます☆

【ご注意】

・目についたダメージ等は商品説明に記載しておりますが見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございますことをご理解お願いいたします。

・古着・usedの特性等を充分にご理解頂ける方のご購入に限らせて頂きます。 古着にご理解の無い方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮下さい。

・撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。

・思っていたイメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

