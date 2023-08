今年2月購入。

CLANE BACK RIBBON SALOPETTE ブラック 0番

2回ほど着用。

目立つ傷や汚れ等もなく、着用回数少なめの為美品かと思います。

素人保管になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

小さく折りたたんで発送する場合がございます。

【デザイン・スタイリング】

あえてシンプルなデザインで、カジュアルになりすぎないオーバーオールが登場。

肩紐の結ぶ位置で、身長に合わせて丈を変えられます。

リボンではなく、固結びにすることでガーリーになりすぎない着こなしもできます。

インナーを変えればスタイリングもより楽しめる万能なアイテムです。

【素材】

綿×リネンのキャンバス素材を使用しています。

麻が加わることによってドライタッチで清涼感のある素材になっています。

さらっとした着心地の良い感触の生地になります。

洗濯機洗い可能となります。

■透け感:なし■光沢感:なし■厚み:中肉■伸縮性:なし■裏地:なし

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ブラックバイマウジー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

