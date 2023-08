プラダのメンズキャンバススニーカーブラックになります♪

フロント、バックにプラダのロゴが入っていて何にでも合わせやすいお洒落な希少アイテムです★

■サイズ:7(日本サイズで26cm)

26~26.5cmの方におすすめです。

■カラー:黒 白 ブラック ホワイト

■状態

全体的に目立つ傷や汚れはなくソール減り多少ございますが綺麗な状態でまだまだ長くお履き頂けます☆

あくまで中古品の為ご理解いただける方のみ

お願い致しますm(_ _)m

■購入元

ブランドリユース店で購入。鑑定済みの正規品です

コメント無し即購入、大歓迎です♪

他にも色々出して居るので見て頂けると嬉しいです↓↓↓

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

