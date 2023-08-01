超歓迎された Bodytech ボディーテック　ルームランナー 時速1-16㎞ トレーニング用品

3年ほど前に購入しましたが、結局あまり使わず保管しておりました。

BOWFLEXダンベルセット41kg×2 スタンド付き

特に目立った傷はございません。

SIXPAD パワーガン 新品未使用品

取扱説明書、工具、マットあります

竹井機器 握力計



ゴールドスタンダードプロテイン 4.54kg エクストリームミルクチョコレート味

定価約55,000円

【値下げ！】可変式ダンベル 24KG筋トレ15段階調節アジャスタブルダンベル88



鬼プロ ニースリーブ XL

〇引渡し

FITBOX BLACK フィットボックス スピンバイク エアロバイク

直接取りに来て頂ける方(東京都渋谷区)にてお願い致します。

未使用品 JET SLIM BODY MAX ジェットスリムボディマックス

折り畳んだ状態での現状有姿渡しになります。梱包資材等が必要が場合はお持ちいただければと思います。

✨極美品✨air deep うつ伏せ エアディープ TOZERO エアディープ

その他、ご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。

香川県 高松市 HAIGEスピンバイク



☆早い者勝ち IROTECアイロテック バーベル65kgセット ホームジム

〇商品説明

新品未開封 Fitbit Sense 2 フットビット

【Amazon限定ブランド】 ボディテック(Bodytech) ルームランナー 時速0.8-10km/時速1-16km 5つのプログラムモード付 見やすいデジタルディスプレイ

MRL-1100

商品の詳細

シックスパッド パワースーツライト アブズ Sサイズ コントローラ付き

ブランド-ボディテック(Bodytech)

NUO FLEXBELL フレックスベル 20kg 2kg刻み 可変式ダンベル

色-H

Oasis ステッパー

商品の寸法-143D x 67W x 120H cm

be LEGEND プロテイン 1kg 9袋セット

商品の重量-43 キログラム

エルゴプロ/Ergo pro Knee Sleeves

最大速度-14 キロ/時間

★人気★マッスルガン トータルボディケア 電動ドリルとリカバリーボール

電源-電気

GYMWAY（ジムウェイ）クロストレーニングバー2.0

大きな数字で見やすいデジタルディスプレイ、シンプルなタッチ式ボタン：時間、カロリー、心拍数、速度、距離の表示／結果が数値で見えるので達成感、モチベーション維持につながる／運動中でも迷わず操作できます／バックライト機能

ケアトランポリン

目的・シーン別にスピードの設定が可能：ゆっくりウォーキング(1km)〜ジョギング(4km)〜ランニング(16km)まで／5つの目的別プログラムモード：（P1：ウォーキング P2：ジョギング P3：ランニング P4：脂肪燃焼 P5：体力アップ）／手動プログラムモード：お好みに合わせてご自身で設定いただけるモード

CW-X スポーツタイツ 下半身フルサポート ジェネレーターモデル HZY279

握るだけで測定できるパルスセンサー：脈拍数、体脂肪率が測定可能

❤️【送料無料】❤️HAIGE ❤️エアロフィットネスバイク❤️ライムグリーン

サイズ：奥行き143×幅67×高さ120cm/折り畳みサイズ:奥行き65×幅67×高さ127.5cm/走行面サイズ:奥行き120×幅42cm

Bodytech ボディーテック ルームランナー 時速1-16㎞

電源：100V/50・60Hz/速度範囲：1─16km/h/最大出力：1.0hp/重量： 43kg/耐荷重：100kg/付属品：保護マット

ellesse エレッセ 上着 ジャージ★ニューヨーク マラソン テニス ゴルフ



可変ダンベル 40kg その1

機能・特徴···運動距離表示、折り畳み、角度調整、カロリー表示、速度表示

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

3年ほど前に購入しましたが、結局あまり使わず保管しておりました。特に目立った傷はございません。取扱説明書、工具、マットあります定価約55,000円〇引渡し直接取りに来て頂ける方(東京都渋谷区)にてお願い致します。折り畳んだ状態での現状有姿渡しになります。梱包資材等が必要が場合はお持ちいただければと思います。その他、ご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。〇商品説明【Amazon限定ブランド】 ボディテック(Bodytech) ルームランナー 時速0.8-10km/時速1-16km 5つのプログラムモード付 見やすいデジタルディスプレイ商品の詳細ブランド-ボディテック(Bodytech)色-H商品の寸法-143D x 67W x 120H cm商品の重量-43 キログラム最大速度-14 キロ/時間電源-電気大きな数字で見やすいデジタルディスプレイ、シンプルなタッチ式ボタン：時間、カロリー、心拍数、速度、距離の表示／結果が数値で見えるので達成感、モチベーション維持につながる／運動中でも迷わず操作できます／バックライト機能目的・シーン別にスピードの設定が可能：ゆっくりウォーキング(1km)〜ジョギング(4km)〜ランニング(16km)まで／5つの目的別プログラムモード：（P1：ウォーキング P2：ジョギング P3：ランニング P4：脂肪燃焼 P5：体力アップ）／手動プログラムモード：お好みに合わせてご自身で設定いただけるモード握るだけで測定できるパルスセンサー：脈拍数、体脂肪率が測定可能サイズ：奥行き143×幅67×高さ120cm/折り畳みサイズ:奥行き65×幅67×高さ127.5cm/走行面サイズ:奥行き120×幅42cm電源：100V/50・60Hz/速度範囲：1─16km/h/最大出力：1.0hp/重量： 43kg/耐荷重：100kg/付属品：保護マット機能・特徴···運動距離表示、折り畳み、角度調整、カロリー表示、速度表示

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オリンピックプレート バンパープレート 5kg 2枚セット 直径45cmBTM ルームランナー ランニングマシン 送料込みドクターエア 3Dスーパーブレード プロマイプロテイン インパクトホエイプロテイン 北海道ミルク5kg✨美品✨winning ウイニング ボクシング ドラムミット CM-90 格闘技タイムセール中 SBD サイズL リストラップ 激レア新品未使用 ドクターエア3DスーパーブレードS ブラックはるく様専用サンドバック スタンド型 ボクシング 吸盤付き キックボクシング トレーニングMUSASHI ムサシ クアン 大 90本入り 新品 外箱なし匿名配送