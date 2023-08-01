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超歓迎された Bodytech ボディーテック　ルームランナー 時速1-16㎞ トレーニング用品

商品の説明

3年ほど前に購入しましたが、結局あまり使わず保管しておりました。
BOWFLEXダンベルセット41kg×2　スタンド付き
特に目立った傷はございません。
SIXPAD パワーガン　新品未使用品
取扱説明書、工具、マットあります
竹井機器 握力計

ゴールドスタンダードプロテイン 4.54kg エクストリームミルクチョコレート味
定価約55,000円
【値下げ！】可変式ダンベル 24KG筋トレ15段階調節アジャスタブルダンベル88

鬼プロ　ニースリーブ　XL
〇引渡し
FITBOX BLACK　フィットボックス　スピンバイク　エアロバイク
直接取りに来て頂ける方(東京都渋谷区)にてお願い致します。
未使用品 JET SLIM BODY MAX ジェットスリムボディマックス
折り畳んだ状態での現状有姿渡しになります。梱包資材等が必要が場合はお持ちいただければと思います。
✨極美品✨air deep うつ伏せ エアディープ　TOZERO エアディープ
その他、ご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。
香川県　高松市　HAIGEスピンバイク

☆早い者勝ち　IROTECアイロテック　バーベル65kgセット　ホームジム
〇商品説明
新品未開封 Fitbit Sense 2 フットビット
【Amazon限定ブランド】 ボディテック(Bodytech) ルームランナー 時速0.8-10km/時速1-16km 5つのプログラムモード付 見やすいデジタルディスプレイ
MRL-1100
商品の詳細
シックスパッド　パワースーツライト　アブズ　Sサイズ　コントローラ付き
ブランド-ボディテック(Bodytech)
NUO FLEXBELL フレックスベル 20kg 2kg刻み 可変式ダンベル
色-H
Oasis ステッパー
商品の寸法-143D x 67W x 120H cm
be LEGEND プロテイン　1kg 9袋セット
商品の重量-43 キログラム
エルゴプロ/Ergo pro Knee Sleeves
最大速度-14 キロ/時間
★人気★マッスルガン トータルボディケア 電動ドリルとリカバリーボール
電源-電気
GYMWAY（ジムウェイ）クロストレーニングバー2.0
大きな数字で見やすいデジタルディスプレイ、シンプルなタッチ式ボタン：時間、カロリー、心拍数、速度、距離の表示／結果が数値で見えるので達成感、モチベーション維持につながる／運動中でも迷わず操作できます／バックライト機能
ケアトランポリン
目的・シーン別にスピードの設定が可能：ゆっくりウォーキング(1km)〜ジョギング(4km)〜ランニング(16km)まで／5つの目的別プログラムモード：（P1：ウォーキング　P2：ジョギング　P3：ランニング　P4：脂肪燃焼　P5：体力アップ）／手動プログラムモード：お好みに合わせてご自身で設定いただけるモード
CW-X スポーツタイツ 下半身フルサポート ジェネレーターモデル HZY279
握るだけで測定できるパルスセンサー：脈拍数、体脂肪率が測定可能
❤️【送料無料】❤️HAIGE ❤️エアロフィットネスバイク❤️ライムグリーン
サイズ：奥行き143×幅67×高さ120cm/折り畳みサイズ:奥行き65×幅67×高さ127.5cm/走行面サイズ:奥行き120×幅42cm
Bodytech ボディーテック　ルームランナー 時速1-16㎞
電源：100V/50・60Hz/速度範囲：1─16km/h/最大出力：1.0hp/重量： 43kg/耐荷重：100kg/付属品：保護マット
ellesse エレッセ 上着 ジャージ★ニューヨーク マラソン テニス ゴルフ

可変ダンベル　40kg その1
機能・特徴···運動距離表示、折り畳み、角度調整、カロリー表示、速度表示

オリンピックプレート バンパープレート 5kg 2枚セット 直径45cm

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

BTM ルームランナー ランニングマシン 送料込み

ドクターエア　3Dスーパーブレード　プロ

マイプロテイン インパクトホエイプロテイン 北海道ミルク5kg

✨美品✨winning ウイニング ボクシング ドラムミット CM-90 格闘技

タイムセール中　SBD サイズL リストラップ　激レア

新品未使用 ドクターエア3DスーパーブレードS ブラック

はるく様専用

サンドバック スタンド型 ボクシング 吸盤付き キックボクシング トレーニング

MUSASHI ムサシ　クアン 大　90本入り　新品　外箱なし匿名配送
3年ほど前に購入しましたが、結局あまり使わず保管しておりました。特に目立った傷はございません。取扱説明書、工具、マットあります定価約55,000円〇引渡し直接取りに来て頂ける方(東京都渋谷区)にてお願い致します。折り畳んだ状態での現状有姿渡しになります。梱包資材等が必要が場合はお持ちいただければと思います。その他、ご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。〇商品説明【Amazon限定ブランド】 ボディテック(Bodytech) ルームランナー 時速0.8-10km/時速1-16km 5つのプログラムモード付 見やすいデジタルディスプレイ商品の詳細ブランド-ボディテック(Bodytech)色-H商品の寸法-143D x 67W x 120H cm商品の重量-43 キログラム最大速度-14 キロ/時間電源-電気大きな数字で見やすいデジタルディスプレイ、シンプルなタッチ式ボタン：時間、カロリー、心拍数、速度、距離の表示／結果が数値で見えるので達成感、モチベーション維持につながる／運動中でも迷わず操作できます／バックライト機能目的・シーン別にスピードの設定が可能：ゆっくりウォーキング(1km)〜ジョギング(4km)〜ランニング(16km)まで／5つの目的別プログラムモード：（P1：ウォーキング　P2：ジョギング　P3：ランニング　P4：脂肪燃焼　P5：体力アップ）／手動プログラムモード：お好みに合わせてご自身で設定いただけるモード握るだけで測定できるパルスセンサー：脈拍数、体脂肪率が測定可能サイズ：奥行き143×幅67×高さ120cm/折り畳みサイズ:奥行き65×幅67×高さ127.5cm/走行面サイズ:奥行き120×幅42cm電源：100V/50・60Hz/速度範囲：1─16km/h/最大出力：1.0hp/重量： 43kg/耐荷重：100kg/付属品：保護マット機能・特徴···運動距離表示、折り畳み、角度調整、カロリー表示、速度表示

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

超歓迎された Bodytech ボディーテック　ルームランナー 時速1-16㎞ トレーニング用品

25分钟前

超歓迎された Bodytech ボディーテック　ルームランナー 時速1-16㎞ トレーニング用品

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
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出品者

c67640a71f161

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