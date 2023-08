※ご覧頂き、ありがとうございます。自己紹介文をご確認ください。

・60s ミリタリー リバーシブルサンハット

・カーキ × オレンジ

・サイズ 調整可能

※最大内周 約63cm

・美品 ( ビンテージ商品 )

大きな汚れ・ダメージは無く、まだまだ着用頂けると思います。あくまでもビンテージ商品にご理解ある方のみ、ご検討下さい。

こちら60年代のミリタリー サンハットになります。

今では、数多くのブランドからサンプリングされていますね。こちらは完全当時物になります。今ではあまり手に入らなくなってきていますので、お探しの方この機会に是非。

※カテゴリはNハリをお借りしております。

60s ミリタリー

60s ヴィンテージ ミリタリー

ミリタリー ハット

ミリタリー サンハット

ミリタリー サファリハット

m-65 ミリタリー

宮下貴裕

ソロイスト ハット

the soloist

soloist

unused

nハリ ハット

N.Hollywood

お好きな方、いかがでしょうか

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※ご覧頂き、ありがとうございます。自己紹介文をご確認ください。 ・60s ミリタリー リバーシブルサンハット ・カーキ × オレンジ ・サイズ 調整可能 ※最大内周 約63cm ・美品 ( ビンテージ商品 )大きな汚れ・ダメージは無く、まだまだ着用頂けると思います。あくまでもビンテージ商品にご理解ある方のみ、ご検討下さい。 こちら60年代のミリタリー サンハットになります。今では、数多くのブランドからサンプリングされていますね。こちらは完全当時物になります。今ではあまり手に入らなくなってきていますので、お探しの方この機会に是非。※カテゴリはNハリをお借りしております。 60s ミリタリー 60s ヴィンテージ ミリタリー ミリタリー ハットミリタリー サンハットミリタリー サファリハットm-65 ミリタリー 宮下貴裕 ソロイスト ハットthe soloistsoloistunused nハリ ハットN.Hollywoodお好きな方、いかがでしょうか

