◎YMO/ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー&BGM&いわゆるテクノデリック

◯ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー

帯付き、歌詞カード付き

◯BGM

帯付き、歌詞カード付き

◯いわゆるテクノデリック

帯付き、歌詞カード付き

◎状態 ジャケットは経年劣化があります。盤は概ね良好です。中古レコードであることをご理解下さい。詳しい内容は写真資料をご覧下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

