最終値下げ BAD MOON RISING JAPAN TOUR 1991 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【商品名】

【カラー】

ブラック

【サイズ】

表記サイズ:L

着丈:67cm

肩幅:47cm

身幅:52cm

袖丈:18.5cm

【素材】

コットン:100%

【状態レベル】

『4』

【詳細】

バッドムーンライジングの1991年ジャパンツアーのTシャツです。

USED品ですので、デリケートな方、神経質な方はお控えください。

BAD MOON RISING JAPAN TOUR 1991 TEE

▼レベルの詳細

--------------

5:新品同様

4:美品

3:ふつうに使える

2:若干難あり

1:難ありジャンク品

--------------

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 未使用に近い

