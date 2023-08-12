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（訳ありセール 格安） SEA かごバッグ

商品の説明

SEAカゴバッグ バスケットです。
イタリア製の、ワニ革のカバンです。
カラー:エクリュ
セリーヌ celine 春夏 カゴバック コレクションモデル
定価:19,800円（税抜）
【まあちゃんランド様 専用ページ】

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以前こちらで未使用の物をお譲りいただきましたが、当方でも使う機会がなく、使用しておりませんが、自宅保存期間が半年ほどございます。
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○サイズ
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縦…26cm
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横…33cm
未使用　ヘレンカミンスキー HELEN KAMINSKI かごバッグ ショルダー
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持ち手の長さ：約29.5cm　ヨコ：約25cm　タテ：約18.5cm　マチ：約12.5cm
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新品未使用タグ付き　HELEN KAMINSKI ヘレンカミンスキー　カゴバッグ
ご購入後のキャンセル、返品、返金、クレームなどの対応は出来かねます。
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中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。

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商品の情報

ブランドシー
商品の状態新品、未使用

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SEAカゴバッグ バスケットです。カラー:エクリュ定価:19,800円（税抜）以前こちらで未使用の物をお譲りいただきましたが、当方でも使う機会がなく、使用しておりませんが、自宅保存期間が半年ほどございます。○サイズ縦…26cm横…33cmマチ…17cm持ち手の長さ：約29.5cm　ヨコ：約25cm　タテ：約18.5cm　マチ：約12.5cmご購入後のキャンセル、返品、返金、クレームなどの対応は出来かねます。中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。

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ブランドシー
商品の状態新品、未使用

（訳ありセール 格安） SEA かごバッグ

49分钟前

（訳ありセール 格安） SEA かごバッグ

¥14,000 ¥11,900

(税込) 送料込み
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  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

a232c40edcf85

 122

本人確認済
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コメント (7)

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