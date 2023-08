無料発送 【ニコン用】SIGMA 30F1.4 DC HSM/N その他

SIGMA 30F1.4 DC HSM/N

SIGMAのNikon用交換レンズです。

2018年に購入し、写真5枚目の通り、保証書つきです。

D7500で使用しており、AF等問題なく動作することを確認済みです。

レンズフード表面に使用感や多少の傷はありますが、私が確認する限り、カビ等は無さそうです。

【付属品】

・純正ケース

・箱

・操作説明書、保証書

・レンズフード

・レンズフィルター(Kenko Zeta protecter

※値下げ交渉可能ですので、お気軽にご連絡ください

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): ニコン Fマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: 単焦点レンズ

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#シグマ

#SIGMA

#ニコン

商品の情報 ブランド シグマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

