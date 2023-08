オリジナル BTS ファンクラブ会報誌　アンケート特典　トレカ K-POP/アジア

BTS JAPAN OFFICIAL FANCLUB

1万枚限定のトレカ7枚セットです。

全メンバー分揃っています!

⭕️匿名配送、ネコポス発送

⭕️即購入可

中身の確認のために一度開封しました。

BTS BT21 koya RJ shooky mang chimmy

TATA cooky RM JIN SUGA J-HOPE JIMIN

V jungkook

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

