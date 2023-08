この度は #手のひら古着 をご覧頂きありがとうございます!

【フォローで10%OFF】

ご購入前にコメントでぜひお知らせください!

【気まぐれセール】

不定期に開催しておりますので、

ぜひフォローやいいねのほどよろしくお願いします!

※不定期セール時にコメントを入れますので通知が届きます。

★商品詳細

N242/未使用 春夏 RITORNO リトルノ 形状記憶 スーツ セットアップ テーラードジャケット パンツ スラックス ストライプ 2つボタン 背抜き ノータック 92A5 M 黒

★カラー:黒

★表記サイズ:92A5

★素材(%):毛70ポリエステル30

★生産国:ミャンマー

★平置き寸法(cm)

肩幅(袖山~袖山):約 44

身幅(脇下~脇下):約 52

着丈(後襟~裾先):約 72

袖丈(袖山~袖先):約 60

W寸(平置きで計測):約 40.5

股上(ベルト幅含む):約 25

股下(股ぐり~裾先):約 75.5

わたり幅(股付け根):約 30

裾幅(裾に沿う形で):約 22.5

総丈(ベルト幅含む):約 99.5

裾あまり:約 10

※多少の誤差はご了承ください。

※色味はお使いのPC環境や個人の主観などによって異なって見える場合 がございます。

★コンディション

SS

汚れやダメージはありません。

擦れや毛玉、毛羽立ちもありません。

不具合のない綺麗な商品です。

SS:新古、未使用品

S:とても良い状態の美品

A:多少の使用感がある程度の美品

B:傷・汚れ等が少しある程度の商品

C:傷・汚れ等が多く見受けられる商品

●発送

佐川急便

●匿名配送

未定(佐川急便)⇒らくらくメルカリ便

ご希望の方はご購入前にコメントをください。

●値段交渉

割引込みの具体的な金額でお願いします。

無理のない範囲でお値下げさせて頂きます!

お気軽にご質問やコメントなどよろしくお願いします!

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

