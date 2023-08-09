競売 カナダ ジョージ6世1ドル銀貨（1939年） 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

分類...銀貨

地方自治法施行六十周年記念 プルーフ貨幣 東京都 福岡県 徳島県 山口県

タイプ...その他

新幹線鉄道開業５０周年記念千円銀貨幣プルーフ貨幣セット 造幣局



天皇陛下御在位60年記念 1万円 銀貨 御成婚 5千円 プルーフ硬貨 おまとめ

ご覧いただき誠にありがとうございます。

1999年 イギリス ダイアナ妃追悼 5ポンド プルーフ銀貨 (26)



500円白銅貨幣発行記念メダル 造幣局製 純銀 126g



【リツオ様専用】

【製品概要】

古銭 1円銀貨 龍 1円銀貨【明治36年】

カナダで発行された1ドル銀貨です。1939年にイギリス国王として初めてカナダを訪問したのがエリザベス2世の父上のジョージ6世です。これはそれを記念して造られた銀貨です。表はジョージ6世の肖像と裏は国会議事堂が描かれています。

【1883年 銀貨】ハワイ カラカウア1世 1ドル銀貨hawaii dollar



純銀 御柱記念小判 75g

【詳細項目】

天皇陛下 御在位60年記念 1万円銀貨プルーフ硬貨その他

発行国：カナダ

盛世SS社鑑定藏品 中華民國飛龍帝國軍閥記念金彩銀貨古錢幣封箱

発行年：1939年

K. 1964年東京オリンピック 青函トンネル 瀬戸大橋 プルーフ硬貨

額 面：1ドル

【MS63】1938 チベット 雪獅子スノーライオン 3スラング PCGS高鑑定

銀 位：銀800/1000

【最高鑑定】2021年 明治7年銘 貿易銀 公式復刻版 1オンス銀貨 純銀 レア

品 量：23.33g

平成二年記念硬貨 4枚セット

直 径 : 36mm

【お値引き品】1896年 イギリス ソブリン金貨 PCGS MS62鑑定

表図柄：ジョージ6世

竜50銭銀貨 明治36.37.38年銘

裏図柄：国会議事堂

七宝章牌 祇園祭 銀メダル

鑑定機関 : PCGS MS63

大判 小判



値下げ 古銭 文政一朱銀 珍品 ハネ六



外国コイン 金メダル

#カントリーキャット商店のコイン一覧

セイロン島 仏陀2500年記念 ５ルピー銀貨 1957 NGC MS62



カナダ ジョージ6世1ドル銀貨（1939年）

【ご注意事項】

PCGS 2017-P アメリカン リバティ シルバー PCGS PR69

①写真のご参照ご判断

稀少（Ｆ．タイプ）ベルギー王国 レオポルト２世 ５フラン銀貨 １８６７

②未使用

ディズニー 美女と野獣30周年記念硬貨

③PCGS鑑定 本物保証

古銭 絵銭 中国 円牌 八卦 十二支 干支



明治維新五賢堂建立記念 純銀メダル5枚セット



新1円銀貨 明治14年 一圓



最新作 2023年 コアラ .9999 1オンス銀貨 純銀コイン 2枚

ご不明点や値段交渉承ります。コメント宜しくお願い申し上げます。

【レア】2018 ピーターラビット デラックスレザーボックスプルーフ銀貨セット



日本昭和33年鳳凰100円銀貨 PCGS MS66

#カナダ

一円銀貨 明治14年 2.5mm 一圓銀貨 1円銀貨 古銭

#銀貨

【最高鑑定MS70】 米国イーグル銀貨・シルバー・コイン・硬貨 緊急発行 希少P

#アンティークコイン

1990 カナダ コイン 1オンス。純銀 / 激レア DDO / UNC

#歴史

中国古銭 大型 多子多孫 維熊維羆

#王様

天皇陛下御即位記念1万円金貨幣500円バイカラー・クラッド貨幣プルーフ貨幣セット

#エリザベス女王

コアラ三昧様用 新一圓銀貨 新1圓銀貨 明治27年

#ジョージ6世

【美品】天皇陛下御在位60年、長野五輪記念プルーフセット

#国王

東日本大震災復興事業記念千円銀貨プルーフセット

#イギリス

値下げ交渉可【極美品‼️】享保一分金 真正品 埋蔵金

#記念貨

2022年パンダ銀貨40周年限定ゴールドラベル NGC最高鑑定MS70

#pcgs

本物保証 中国銀貨 中華民国 開国記念幣 孫文

#ngc

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

分類...銀貨タイプ...その他ご覧いただき誠にありがとうございます。【製品概要】カナダで発行された1ドル銀貨です。1939年にイギリス国王として初めてカナダを訪問したのがエリザベス2世の父上のジョージ6世です。これはそれを記念して造られた銀貨です。表はジョージ6世の肖像と裏は国会議事堂が描かれています。【詳細項目】発行国：カナダ発行年：1939年額 面：1ドル銀 位：銀800/1000品 量：23.33g直 径 : 36mm表図柄：ジョージ6世裏図柄：国会議事堂鑑定機関 : PCGS MS63#カントリーキャット商店のコイン一覧【ご注意事項】①写真のご参照ご判断②未使用③PCGS鑑定 本物保証ご不明点や値段交渉承ります。コメント宜しくお願い申し上げます。#カナダ#銀貨#アンティークコイン#歴史#王様#エリザベス女王#ジョージ6世#国王#イギリス#記念貨#pcgs#ngc

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2220.【中国】5分硬貨200枚 1分50枚 超レア【造幣局 】ミントセット 1991年/平成3年 9セット古銭 値下 文政一朱銀 珍品 二開換