ご覧頂きありがとうございます(^人^)

○アイテム

○サイズ

サイズ M( 相当)

ユキ丈72

身幅50

着丈68

(cm)

平置き実寸。多少の誤差はご容赦ください。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れなし、まだまだ気持ち良く使っていただける商品となります!

○カラー

ベージュ ブラック

○素材 写真の素材タグにてご確認ください

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ペットや喫煙者はおりません、自宅保管になります。

☆購入元☆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

その他お買い得なアパレル商品はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

こちら→#あもずアパレル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます(^人^)○アイテムダブルRL ラルフローレン カットソーRRL ダブルアールエル ラグランスリーブTシャツ ベースボールT シャツ○サイズサイズ M( 相当)ユキ丈72身幅50着丈68(cm)平置き実寸。多少の誤差はご容赦ください。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなし、まだまだ気持ち良く使っていただける商品となります!○カラーベージュ ブラック○素材 写真の素材タグにてご確認ください○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ペットや喫煙者はおりません、自宅保管になります。☆購入元☆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品その他お買い得なアパレル商品はこちら↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓こちら→#あもずアパレル

