19ss Supreme

Buju Banton Tee

Light Blue / S

新品未使用品

ParkSIDER購入

レゲエ界の超大物レジェンドBuju Banton (ブジュ・バントン)をフューチャーしたスペシャルTee

バックには“Supreme forward even stand firm jah love”のメッセージとブジュ・バントン本人のサイン入り

※ 個人保管となりますので、画像をご確認の上ご購入下さい ※

質問は必ず期間内にお願いします

購入時からある元々の汚れ、傷、擦れ等ある場合がございますので、そういった点を踏まえ購入下さい

箱の凹みや傷、汚れ、破損等ある場合も同様です

新規の方、評価の悪い方の購入があった場合、削除する場合がございますので御容赦願います

連絡が取れない場合、運営へ通知いたします

スムーズなお取引を宜しくお願い致します

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

