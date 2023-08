LAのRon Herman ロンハーマン で取り扱われる大人気の定番アイテム、ZANEROBE(ゼインローブ)のジョガーパンツです。雑誌のサファリ Safari でもピックアップされる等、世界的に有名なサーフ系のセレクトブランドです。

程よくタイトなシルエット、リブ付きなので、スタイリッシュながらも、抜け感を生み出す計算され尽くしたシルエットです。

トップスはTシャツ、ニットやダウンジャケット、何でも合います。

安物とは違い、生地、ウエスト部、ポケット、裾部分等、しっかりした作りになっており、耐久性も充分です。

休日の公園、サーフィンにもどんな場面にもバッチリはまります。

カラーはタープ(クリームホワイト)

いつものインチサイズがオススメです。

かなりタイトに履きたい場合や、インチサイズで迷った場合はいつもよりワンサイズ小さい方のサイズをご選択いただけると良いかと思います。

※こちらは32インチ、Lサイズ相当となります。

寸法は平置きで、ウエスト38(伸ばして48)渡り幅28、裾幅13、股上34 、股下75㌢です。

(若干の個体差はご了承くださいませ)

サイズ感は29インチ着用の場合

171㌢58㌔でジャストのサイジングです。

モデルB

174センチ65キロで29インチがタイトジャストなサイジングでした。

モデルC

175センチ72キロで30インチが適正サイズでした。

モデルD

178センチ80キロで32インチが適正サイズでした。

モデルE

175センチ87キロで34インチが適正サイズでした。

ご参考にしてください。

※単品でのお値下げは承っておりません。

#サーフ系 #西海岸スタイル #スキニーパンツ #スウェットパンツ #スウェットデニム #ジョガーパンツ #ジョグジーンズ #スキニーデニム #カットデニム #スーパースキニー お探しの方にオススメのパンツです。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゼインローブ 商品の状態 新品、未使用

