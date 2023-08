ニューバランス 670 限定販売品 男女兼用

公式サイトで限定品の予約抽選に当たり購入しました。

公式サイトに確認して、アメリカ製で職人が一足ずつ手作業で作られた貴重なお品だそうです。

メインカラー...オールホワイト

特徴/機能/素材...USA製

23.5cm

貴重なお品ですので出品迷いましたが男女兼用幅広く履ける良いお品です。

軽く横はばあり甲の高い方幅広く履けるお品です。クッションもあり疲れません。

同じ商品を愛用して気に入りもう一足購入しましたが傷みにくいので出品。

雨の日もぬれずいいお品です

カラー...ホワイト

履き口...紐

素材...フェイクレザー

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

値下げして出品していますのでご理解宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

