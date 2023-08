☆☆☆ご覧いただきありがとうございます

♪パイル地のフルジップパーカー長袖

♪ヒスガール、デザイン性高し

♪ルームウェアだけでなく、タウンユース、キャンプ、アウトドア等アクティブなシーンにも目を引くスタイル

♪ユニセックス、男女問わず着て頂けます

◾️ブランド名

ヒステリックグラマー

HYSTERIC GLAMOUR

◾️サイズ

メンズ S

レディース M〜L相当

肩幅 約41センチ

身幅 約47センチ

着丈 約62センチ

袖丈 約65センチ

※平置き、素人採寸のためご参考程度によろしくお願い致します。

◾️カラー

ネイビー

◾️素材

綿、コットン 100%

◾️状態

着用感少なく、汚れ、シミはありません

パーカーのひもは欠損してます

自宅保管、古着のため、ご理解いただける方よろしくお願い致します。

発送の際、丁寧に梱包させていただきますがその際、おりジワが生じるかもしれません。

ご了承ください。

★★★

フォローしていただけましたら、10%割引します!

ご購入前にコメントでお知らせ下さい。

ご購入後の値引きはできません。ご注意下さい。

★安心の匿名発送

24時間以内の発送を心がけております。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

