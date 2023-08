セリーヌの洗練された上品な雰囲気で、上質なレザーとトリコロールカラーがおしゃれです。

使用回数 2回のみ

短時間の使用です。ハンドルも綺麗です。

数年前に大阪の百貨店で購入したものです。出品するつもりもなかったので、ギャランティやレシートは紛失しておりますが、間違いなく正規品です。自宅保管の為写真に映らない程度の小傷あり。神経質な方はお控えください。

取説はありです。

●カラー

本体:ブラック×ホワイト×ブラウン

金具:シルバー

●付属品

取説

ショルダーストラップ

●サイズ、商品詳細

W上部45/下部30×H25×D15cm

ハンドル:33cm

ショルダー:78cm(調節不可)

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください

外側:ファスナーポケット×1

内側:オープンポケット×2

丁寧に梱包して発送致します。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 未使用に近い

セリーヌの洗練された上品な雰囲気で、上質なレザーとトリコロールカラーがおしゃれです。大きな開口部で荷物の出し入れがしやすく、ショルダーとしても、手持ちも可能な優秀なバッグです。使用回数 2回のみ短時間の使用です。ハンドルも綺麗です。数年前に大阪の百貨店で購入したものです。出品するつもりもなかったので、ギャランティやレシートは紛失しておりますが、間違いなく正規品です。自宅保管の為写真に映らない程度の小傷あり。神経質な方はお控えください。取説はありです。●カラー本体:ブラック×ホワイト×ブラウン金具:シルバー●付属品取説ショルダーストラップ●サイズ、商品詳細W上部45/下部30×H25×D15cmハンドル:33cmショルダー:78cm(調節不可)※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください外側:ファスナーポケット×1内側:オープンポケット×2丁寧に梱包して発送致します。ブランドトートショルダーハンドバッグシャネルフェンディシンプルワンショルダー#鞄#バッグ#トート#卒業式#入園式#卒園式#入学式フォーマルヴィトンブランド夏バッグショルダーバッグ

