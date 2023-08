メタリカのメタリファッキンカTシャツです。1993年のヴィンテージでフロントデザインはジェイムズが描いたドクロイラストでバックプリントはありません。これは悶絶ロックTシャツ秘宝館とメタルTシャツ図鑑掲載商品でジャスティンビーバーやYOUTUBERのコムドットのやまと、フィアオブゴッドのジェリーもこのデザインを着用しており、サイズはリサイズされてMぐらいになってます。状態としては色褪せや目立った傷汚れも無くタグとコピーライト(共にブロッカム製)もキッチリ残っておりまだまだ着れます。おまけとしてメタリカの非売品ステッカーも付けます。ガンズ、モトリー、スキッドロウ、メガデス好きにもお薦めです。

クソコメしてくる奴が多いため値下げ質問不可

おまけ メタリカ非売品ステッカー

着丈64 身幅46 肩幅46※素人採寸

#metallica #メタリカ #スラッシュメタル #四天王

GUNS N' ROSES ガンズ アンド ローゼズ MOTLEY CRUE モトリークルー SKID ROW スキッドロウ METALLICA メタリカ MEGADETH メガデス BROCKUM ブロッカム METALLI'FUCKIN'CA メタリファッキンカ JAMES HETFIELD ジェームズヘットフィールド JUSTIN BIEBER ジャスティン ビーバー Jerry Lorenzo ジェリーロレンゾ メタルTシャツ図鑑 METAL TEE'S FILE メタルティーズファイル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メタリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

