EDIFICE CARUSO別注 カルゼ ダブルブレスト ドロップゼロジャケット

サイズ:44、カラー:ブラック

以下、商品詳細になります。

---------------------------------------------------------

■デザイン

フロントダーツを排除し、ウエストシェイプをミリ単位でこだわったEDIFCEエクスクルーシブのダブルブレストジャケット。

フロントボタンを外して着ると、ドロップゼロとなり、よりカジュアルな印象に。ボタンを留めると適度なウエストのシェイプとリラックス感が共存する絶妙なシルエットです。

■素材

生地はCARUSOのエクスクルーシブ生地となっており、強撚によるコットンの様な深い色味と季節を選ばないドライな素材感により、軽快さとエレガントさを両立させています。

**********************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

**********************

素材:表地:毛100% 袖裏地:キュプラ100%

お手入:本体:ドライクリーニング

原産国:イタリア

商品URL

https://voi.0101.co.jp/voi/wsg/wrt-5_mcd-TO606_cpg-010_pno-62_ino-01.html#item_size_open

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エディフィス 商品の状態 未使用に近い

