大きな割引 Hisense 冷蔵庫 HR-B2302 冷蔵庫

HISENSE HR-B2302

家電セット★一都三県★格安 一人暮らし 冷蔵庫 洗濯機 H23



HITACHI 冷蔵庫 R-S2700HV 2017年製 送料込

１年半使用。

★自社エリア内限定商品★ 中古 2ドア冷蔵庫 シャープ (No.7187)

定期的に掃除をしていたのでキレイな方かと思います。

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(開け閉めの際についた微小なキズあり)

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MITSUBISHI 冷蔵庫 左開き

color: SILVER

C5628★2020年製美品★シャープ 冷蔵庫 右、左開き 一人暮らし 洗濯機

ノンフロン対応

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冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き

コカ・コーラ保冷温庫 美品

冷凍室位置: 冷凍室上

Panasonic ☘️ 冷蔵庫 406L 2019年製 大型家電 ガラス扉

冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア

ホシザキ台下冷蔵庫【ドアポケ付き】RT-120PNE1-TH

冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き

車載冷蔵庫 40L Goture

多段階評価2021冷蔵庫: 5

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定格内容積(新基準)クラス別: 221〜250L

C5566★2021年製美品★パナソニック冷蔵庫 一人暮らし マット系 洗濯機

定格内容積クラス別: 221〜250L

78A MITSUBISHI 21年製 2ドア冷蔵庫 200L未満 一人暮らし

家庭用/業務用: 家庭用

お洒落な冷蔵庫 ワンドアー 珍品 レア

省エネ基準目標年度: 2021年度

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

HISENSE HR-B2302１年半使用。定期的に掃除をしていたのでキレイな方かと思います。(開け閉めの際についた微小なキズあり)color: SILVERノンフロン対応冷凍室・ドア開閉タイプ: 片開き冷凍室位置: 冷凍室上冷蔵庫ドア数クラス別: 2ドア冷蔵庫・ドア開閉タイプ: 片開き多段階評価2021冷蔵庫: 5定格内容積(新基準)クラス別: 221〜250L定格内容積クラス別: 221〜250L家庭用/業務用: 家庭用省エネ基準目標年度: 2021年度#Hisense#HISENSE

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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