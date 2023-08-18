高級ブランド シルバー フープスタッドピアス 2点 4.0φ 23D セット ピアス(両耳用)

サイズ：23D(直径) 4.0φ(円の直径)

フープスタッドピアス シルバー 2点 セット 23D 4.0φ

付属品：ピアス、キャッチのみ

2.5x18mm ゴールド 両耳 ハンドメイド 925 ピアス(301サイズ)

素材：シルバー(SV刻印あり)

4x23mm 両耳 ハンドメイド 925 フープピアス(701サイズ)



フープスタッドピアス シルバー 2点 セット 23D 4.0φ

トレンドのハーフフープピアスで、素材はsilver です。

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キャリアリング等沢山の有名人芸能人やインフルエンサーが愛用されております今話題のデザインです。

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フープスタッドピアス シルバー 2点 セット 23D 4.0φ

こちらは両耳セットのみの販売です。

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常に身に付けられるミニマルデザインと、ずっしりな重さがある重厚感が本物志向の方にぴったりです。

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スマホの写真ですので、色味に多少の誤差などあると思いますがご了承下さい。

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自宅保管です。細かい小さな傷などご理解ください。

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ご要望がございましたら他の角度の写真も載せますのでお申し付けください。

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他にもご不明な点がございましたらお気軽コメント下さい。

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検索ワード

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材質シルバー

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ピアス 形リング・フープ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

サイズ：23D(直径) 4.0φ(円の直径)付属品：ピアス、キャッチのみ素材：シルバー(SV刻印あり)トレンドのハーフフープピアスで、素材はsilver です。キャリアリング等沢山の有名人芸能人やインフルエンサーが愛用されております今話題のデザインです。こちらは両耳セットのみの販売です。常に身に付けられるミニマルデザインと、ずっしりな重さがある重厚感が本物志向の方にぴったりです。スマホの写真ですので、色味に多少の誤差などあると思いますがご了承下さい。自宅保管です。細かい小さな傷などご理解ください。ご要望がございましたら他の角度の写真も載せますのでお申し付けください。他にもご不明な点がございましたらお気軽コメント下さい。検索ワードクレセントルナ クロムハーツ キャリアリング プラシーボ 501 301 701 藤原ヒロシ 松田翔太 ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ unitedarrows ワコマリア 松田龍平 秋元梢 野村訓市 野村周平 登坂広臣 米津玄師 KingGnu 常田大希 山下智久 野田洋次郎 カラーゴールド ピアス 形リング・フープ フープピアス リングピアス 半フープ Y2K 80s 70s beams jantiques oz dept Lise ZARA mare 大阪 shury toga sacai ungrid MM6 hooked TORO roku 秋 サンタモニカ 古着屋 下北沢 中目黒 高円寺 原宿 オパール東京 水原希子 小松菜奈 あいみょんakane utusnomiya FUMIKA UCHIDA marni msgm comme des garcons Kenzo yohji yamamoto モード ストリート 韓国 リナサワヤマ カラーゴールド材質シルバーピアス 形リング・フープ

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