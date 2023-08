人気グループ···Snow Man

#decohotaru

※現在お届けが7月中旬以降になります※

必ず最後までお読みくださいm(_ _)m

素人作成になりますのでご理解いただける方のみオーダーお願いします。

希望の方はコメントをお願いします

サンプル画像にない柄も対応可能ですので御相談ください♪

*オーダーの流れ

・オーダー希望とコメントください

・専用ページを作成しますのでそこでデザインやストーンの色を決めていきます

・購入者様に300円でうちわ本体を出品していただき私が購入します(その後のキャンセルは御遠慮ください)

・うちわが届き次第作成開始し出来上がり次第ご連絡をしますのでご購入をお願いします

*料金

表面埋めつくし ¥4800~

裏面埋めつくし ¥4800~

名前やハートなど追加 ¥800~

※デザインやラインストーンの数によって金額前後します。

*送料

定形外郵便(追跡なし) ¥500

ゆうパック(追跡あり) ¥1000

*注意事項

・作成開始から完成までにお時間頂きますので余裕を持って注文をお願いします。

・この日までに欲しい!という希望があれば注文の際に必ずお伝えください。

※うちわ到着から1週間以内に納品希望の方は急ぎ料金(¥1000)発生しますのでご了承ください。

普段仕事をしており、すぐに連絡が返せない場合もありますのでご了承ください‪。

完成後当方のSNSなどにサンプルとして完成品を載せる場合がございます。

載せて欲しくない方はお申し付けくださいm(_ _)m

まだまだクオリティは低いかもしれませんが

喜んでいただけるよう気持ちを込めて作成しますのでよろしくお願いします★

デコうちわ

ラインストーン

SnowMan

SixTONES

SexyZone

なにわ男子

Hey! Say! JUMP

KATーTUN

渡辺翔太 岩本照 向井康二 深澤辰哉 ラウール 目黒蓮 佐久間大介 宮舘涼太 阿部亮平 田中樹 森本慎太郎 京本大我 松村北斗 ジェシー 髙地優吾 山田涼介 中島裕翔 有岡大貴 知念侑李 薮宏太 八乙女光 髙木雄也 伊野尾慧 平野紫耀 永瀬廉 髙橋海人 神宮寺勇太 岸優太 道枝駿佑 高橋恭平 大橋和也 長尾謙杜 西畑大吾 大西流星 藤原丈一郎 亀梨和也 中丸雄一 上田竜也

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

