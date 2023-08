タグ付き新品未使用のまま保管していました。

MAX MARA マックスマーラー ビジュー カーディガン

着用機会がない為出品します。

お探しの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

お安く出品します為、お値下げは不可とさせてください。

【2023S/S】

U by SPICK&SPAN

着るだけで普段のスタイリングが華やかになるガーリーな1枚。

シンプルになりがちなスタイリングへ1点プラスするのにピッタリなアイテムです。

【U by SPICK&SPAN/ユー バイ スピック&スパン】

賢く、わがままにお洒落を楽しみたい

現代の女性達へむけて・・・

Spick & Spanより「U by SPICK&SPAN」がデビュー

#One Sensual #Two Miles #Three Contrasts

大切にしたい3つのKEYワードを軸に、幅広いSTYLEを提案します

**********************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:なし

光沢感:なし

生地の厚さ:普通

**********************

カラー···ブラック

袖丈···長袖

着丈···ショート

柄・デザイン···ドット

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ユーバイスピックアンドスパン 商品の状態 新品、未使用

