【12月スーパーSALE 15%OFF】 RZA Afro Samurai - Resurrection 2LP 未開封 洋楽

❇️24時間以内発送‼️お問合せはお気軽に^_^

RZA Afro Samurai - Resurrection 2LP 未開封

▶️レコードやカセットテープだけご覧になりたい場合はこちら⏩#bdlレコカセ

✅盤質:(S)未開封品

✅外装:(S)未開封品

レーベル - 規格盤号:Wu Music Group – WU-6260-1

✅当方はあくまでも個人による商品管理、出品である為、パーフェクトな品質をお求めである場合には購入をお控え願います。

✅御購入後の値引き交渉、クレーム、返品などのトラブルを避ける為、不明点等有りましたら事前にお問い合わせ下さい。

以上、プロフィール欄とあわせてご確認頂きましたら、購入御検討の程宜しくお願い申し上げます。

#wutang #wutangclan #rza #gza #odb

#ghostface #raekwon #methodman #redman #mfdoom #alchemist #mobbdeep #prodigy #havoc #cypresshill

#djmuggs #djpremier #nas #peterock

#drdre #snoopdogg #2pac #thegame #kendricklamar #dipset #jimjones

#90SHIPHOP #90’sHIPHOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

