blurhmsROOTSTOCK(ブラームスルーツストック) ROCKSTEADY Tee ビッグ

アイテム説明

ルーズフィットなグラフィックプリントTシャツ、ROCKSTEADY TEE BIG。素材には太番手の糸を限界までハイゲージで編みこんだ天竺素材を使用。胸元に”ROCKSTEADY”の文字をプリント後に何度も洗いこみ、ソフトな風合いに仕上げています。身幅・肩幅を広くとったルーズフィットタイプの、着心地軽く着ていただける、インパクトもあるグラフィックTシャツです。

他サイトにも出品しておりますので、購入される際は必ずコメントお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブラームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

