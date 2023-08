カラー···ブルー

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

デニム加工···ウォッシュド

股上···ハイウエスト

季節感···春、夏、秋、冬

サイズ27

(平置き実寸)

ウエスト41

前股上29

股下73

多少の誤差はお許しください。

ネットのGUESTLIST TOKYOで購入しました。

数度着用しホームクリーニングした中古品です。

ご理解の上ご購入ください。

よろしくお願いします。

大草直子

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アッパーハイツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

