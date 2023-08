ご覧いただきありがとうございます。

FOOTBALL JERSEY

ワコマリア フットボール ジャージ

【サイズ】

XL

【サイズ詳細】

着丈 約75センチ

身幅 約68センチ

肩幅 約63センチ

袖丈 約28センチ

【コンディション】

目立つキズや汚れ等はなくまだまだお使いいただけます。

usedご理解いただける方のみよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。WACKO MARIA × TUPAC 23ssモデルFOOTBALL JERSEYワコマリア フットボール ジャージ【サイズ】 XL【サイズ詳細】着丈 約75センチ身幅 約68センチ肩幅 約63センチ袖丈 約28センチ【コンディション】目立つキズや汚れ等はなくまだまだお使いいただけます。usedご理解いただける方のみよろしくお願いします。

