ふるさと納税 GASP ガスプ メッシュ パンツ GASP No 89 mesh pant その他

GASP ガスプ メッシュ パンツ GASP No 89 mesh pant

■サイズ■

M

☆人気のロングワイドパンツになります

☆表記サイズは平置きサイズですが、インポート商品の為、若干サイズが異なる場合がございます。

☆海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、汚れやほつれ等がある場合があります。

☆フィットネス、トレーニング、筋トレ、ボディビルウェアとして最適!メッシュなので、今の時期は最高に良いタイミングです。日本ではなかなか取り扱いがないウェアになります。

■ウエスト

70cm〜90㎝くらい

素材:100% polyester

Fit: Loose GASP

ネットの正規代理店で購入。

試着のみです。自宅保管していました。

たたみしわなどあります。

商品の写真は、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。予めご了承ください。

現在、Amazonで22,300円送料別で販売されています。

細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。

発送時は小さく折りたたみ、圧縮して梱包させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

【ブランド紹介】IFBB / Mr. Olympia ボディービルダーのカリスマ、フレックス・ルイスやブランチ・ウォレン・ヒデタダ ヤマギシを始めし多くのプロアスリートが愛用している大人気のブランドGASP!!

デザイン、機能共に優れたガスプの商品はアメリカやヨーロッパで愛されています。

#gasp

#GASP

#Gasp

#フィットネスアパレル

#ジムウェア

#筋トレ

#フィットネスパンツ

#ボディビル

#トレーニング

#ゴールドジム

#lyft

#cronos

#アンダーアーマー

#ゴールドジム

#スウェットパンツ#フィットネス

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

