Deuxieme Classe

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Deuxieme ClasseWIDE LINEN シャツフリーサイズ麻 リネン 100%MADE IN JAPAN 日本製リネン100%ですし、お尻まで隠れるオーバーサイズシャツでさらりとゆったり着れるのでこれからの季節にぴったりです♡リネン100%ですが硬すぎない生地感です♩数回着用しただけなので綺麗なほうだと思います^^*THOMAS MASON の ""GOLDLINEN""という、シャツ地の中でも最高ランクの麻糸を使用。GOLDLINENは、リトアニアのリネンを使用した上質でしなやかなのが特徴。身幅を大きめにゆったりとしたサイズ感は、夏にまとわりつかず清涼感があり着心地の良さが抜群。ゆったり 大きめ ビッグシルエット長袖 襟付き 夏 春 秋 涼やか カワイイフロントボタン 白 ホワイト 上品 HANDWASHエレガント エレガンス カジュアル 大人シンプル 無地 ベイクルーズ シャツ ブラウス

