【サイズ】

「M / L」

・身幅: 58cm

・袖丈: 62cm

・肩幅: 46cm

・着丈: 69cm

※JIS規格のメジャーを使用して採寸しております。

素材や形状によっては多少の誤差が生じる場合もございますが、

予めご了承ください。

【素材】

ウール ナイロン ポリエステル

(素材の詳細はケアタグの写真を掲載しております)

【ブランド】

Cloveru

【商品コメント】

20周年記念 クローバル Cloveru Oldies 千鳥柄 ウール オープンカラーシャツ シャツジャケット M/L ボックス型 開襟

Oldies Wool Shirts - White/Charcoal Gray

20周年記念のアニバーサリーロゴ付き。

千鳥柄のウールフランネルを使用したオープンカラーシャツ。

バックプリーツ入りのボックスシルエットで、ジャケット感覚で羽織れるデザインです。

胸ポケット、コームポケット、ロゴ刺繍。

色はチャコール×ホワイト

MADE IN JAPAN

【コンディション】

試着程度で着用感のほとんど見られない極美品です

