Balenciaga(バレンシアガ)

ミュール Slide ダークグリーン ラバー

国内定価:73,700円

Product ID: 699129W1S8V3390

サイズ:40(26.5cm)

サイト掲載情報

色:ダークグリーン

付属品:箱、保存袋

送料込: エコ発送(出来る限りコンパクトに包装して発送させて頂きます。)

購入先:海外正規取扱店

購入時期:2023年2月

状態:新品未使用

上記全所有者様の記載になります。

今年3月にメルカリにて購入。

購入後シーズン前の為、使用しておらず他のサンダル購入の為出品させて頂きました。

写真が全てになりますので、ご理解頂ける方のみでお願い致します。

値下げ不可

他の方とは違うサンダルをお探しの方、差をつけたい方どうでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

