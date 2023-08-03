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【全品送料無料】 NEW 新品★OAD YORK ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ

商品の説明

新品にて公式サイトにて購入しましたが使わずクローゼットにしまっておりました。
ディーゼル　デニム切替　ショルダーバッグ
状態写真よりご確認ください。
LOEWE ロエベ パズル ラージ バッグ
タグはとってしまっておりますが、
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ハンドル、金具は保護のビニールもついたままです。
▲ロエベ/LOEWE ショルダーバッグ ロゴ ベージュ アナグラム 斜め掛け
ブランドの保存袋はつきません。
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【2回使用美品】miumiuマテラッセ巾着
(cm)縦20.5横21.5マチ7
【未使用】マイケルコース ショルダーバッグ メッセンジャー シグネチャー
ショルダー全長:130(長さ調節)可能
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商品の情報

ブランドトゥモローランド
商品の状態新品、未使用

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ルイ・ヴィトン モノグラム ポパンクール・ロン ■ショルダーバッグ
新品にて公式サイトにて購入しましたが使わずクローゼットにしまっておりました。状態写真よりご確認ください。タグはとってしまっておりますが、ハンドル、金具は保護のビニールもついたままです。ブランドの保存袋はつきません。○アイテムOAD NEW YORK オーエーディーニューヨーク　グリーンレザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ ジッパー 斜めがけ クロスボディ ColorグリーンSize(cm)縦20.5横21.5マチ7ショルダー全長:130(長さ調節)可能カウレザー

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ブランドトゥモローランド
商品の状態新品、未使用

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46分钟前

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