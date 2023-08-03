【全品送料無料】 NEW 新品★OAD YORK ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way ショルダーバッグ

新品にて公式サイトにて購入しましたが使わずクローゼットにしまっておりました。

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状態写真よりご確認ください。

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タグはとってしまっておりますが、

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ハンドル、金具は保護のビニールもついたままです。

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ブランドの保存袋はつきません。

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商品の情報 ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

新品にて公式サイトにて購入しましたが使わずクローゼットにしまっておりました。状態写真よりご確認ください。タグはとってしまっておりますが、ハンドル、金具は保護のビニールもついたままです。ブランドの保存袋はつきません。○アイテムOAD NEW YORK オーエーディーニューヨーク グリーンレザー 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ トートバッグ ジッパー 斜めがけ クロスボディ ColorグリーンSize(cm)縦20.5横21.5マチ7ショルダー全長:130(長さ調節)可能カウレザー

商品の情報 ブランド トゥモローランド 商品の状態 新品、未使用

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