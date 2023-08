【新品・未使用・タグ付き】

商品コード: S50GU0202S25505100

公式定価:123,200円

生産国 : イタリア

色:ホワイト 白色 (ロゴ部分:ブラック刺繍)

サイズ:L【オーバーサイズフィット】

着丈:76.0 cm

肩幅:66.0 cm

身幅:78.0 cm

袖丈:70.0 cm

【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。目安としてください。】

※色・サイズについて

商品写真は、お使いのPC環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。

【商品コメント】

ゆったりとしたフィット感のコットン製のフーディーです。フロントにはコントラストカラーの‘Numeric logo’が散りばめられています。

ロゴ部分は、全て刺繍ロゴになっています。

後ろ身頃はホワイトの4本ステッチで仕上げられています。ドロップショルダー。

・商品コード:S50GU0202S25505100

・コットン 100%

・フリース素材スウェットシャツ / ブランドロゴ / フード付きネック / 無地 / 長袖 / 内側はフレンチテリースウェット

※イタリアの正規品取扱店から購入したものですので100%本物です。

# Tシャツ # パーカー # 財布 # バッグ

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...その他

タイプ...プルオーバー

素材...パイル

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

【新品・未使用・タグ付き】MAISON MARGIELA メゾン・マルジェラメンズ Numeric logo 刺繍 ロゴ パーカー フーディー スウェット トレーナーメゾンマルジェラパリカットソー 長袖 T-SHIRT商品コード: S50GU0202S25505100公式定価:123,200円生産国 : イタリア色:ホワイト 白色 (ロゴ部分:ブラック刺繍)サイズ:L【オーバーサイズフィット】着丈:76.0 cm肩幅:66.0 cm身幅:78.0 cm袖丈:70.0 cm【平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。目安としてください。】※色・サイズについて商品写真は、お使いのPC環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。【商品コメント】ゆったりとしたフィット感のコットン製のフーディーです。フロントにはコントラストカラーの‘Numeric logo’が散りばめられています。ロゴ部分は、全て刺繍ロゴになっています。後ろ身頃はホワイトの4本ステッチで仕上げられています。ドロップショルダー。・商品コード:S50GU0202S25505100・コットン 100%・フリース素材スウェットシャツ / ブランドロゴ / フード付きネック / 無地 / 長袖 / 内側はフレンチテリースウェット※イタリアの正規品取扱店から購入したものですので100%本物です。# Tシャツ # パーカー # 財布 # バッグカラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...その他タイプ...プルオーバー素材...パイル季節感...春、夏、秋、冬

