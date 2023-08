GINZA SIXにヘルムートラングが入っていた頃、購入致しました。

薄手の柔らかなリブニットが綺麗にボディラインに沿い、女性らしいスタイルに仕上がります。

使用は1回で、目立つ傷や汚れは見当たりませんが、お店で販売しているものと同レベルでは無いことをご理解いただければと存じます。

平置き採寸(約)

ウエスト:32 ※伸びます

総丈:92

後ろスリット:裾から37

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘルムートラング 商品の状態 未使用に近い

