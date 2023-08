Canon EF16-35F4L IS USM

ご覧いただきありがとうございます。

使用頻度が少ないため出品いたします。

一回一日、総計約六回使用しました。

動作は問題ありません。キャノン公式による動作確認済み。

レンズ胴体は目立つキズがないが、画像五、六枚目の通りレンズフードと前キャップには多数の小キズが見えます。

光学系に汚れやカビは見当たりません。ただし、画像七枚目に示すよう、チリ一枚が見えます。撮影に影響しませんが、完璧を求める方はご遠慮願います。

付属品として、元箱、元ケース、77mmフィルターと説明書は揃っています。

保証書もありますが、空白のため使用出来ません。

落下事故はありません。タバコは吸いません。ペットは飼いません。

発送前に消毒を行います。

返品は対応しておりません。中古品につきご理解頂ける方はぜひご検討をよろしくお願いします。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 広角ズームレンズ

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): キヤノン EFマウント

一眼レフ/ミラーレス: 一眼レフ用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#キヤノン

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

