全ての キムジョーンズ 【新品】コンバース チャックテイラー 26.5cm 70 スニーカー

Converse ChuckTaylor All-Star70 Kim Jones Natural

新品未使用 26.5cm の出品です。

型番: 171258C

#Converse

#ConverseChuckTaylorAll_Star70KimJonesNatural

スニーカー型···ハイカット

履き口···紐

素材···キャンバス

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

UK在住時に, MR PORTER で購入した正規品ですので、ご安心して購入ください。

【注意事項】

素人保管の商品となっていますので、記載できていない小さな傷などの見落としがある可能性もありますが、ご理解いただき、購入検討をお願いいたします。

キャンセルおよび商品到着後のクレーム等は一切受け付けませんので、ご理解ください。

また如何なる理由でも返品等は一切お受け致しませんので、ご承知おきください。

写真のものが全てとなります。

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

