商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

▼24時間以内の匿名発送を心掛けています。▼送料無料、即購入が可能です。<アイテム>・アメリカ産、made in USA、90s、ボウリング、 刺繍、プリント、ポケット、バックロゴ、 オーバーサイズ、XL。・購入しましたが、何度か着用し着なくなったため 出品いたします。 2、7、8枚目の写真が実物に近い色、質感です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー○サイズ詳細(cm)◼︎身丈···67.5◼︎肩幅···52◼︎身幅···62◼︎袖丈···62※多少の誤差はご容赦ください。○アイテム詳細◼︎素材···表地:ポリエステル65%、コットン35%。 裏地:ナイロン100%◼︎ブランド···Dunbrook◼︎サイズ表記···XL ◼︎色柄···青×黄◼︎商品状態···目立った傷や汚れなし。◼︎付属品···なしーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<注意事項>※ らくらくメルカリ便で発送の予定です。 基本的に24時間以内の発送を心がけております※できる限り服の色や質の再現、サイズや傷汚れを 明記していますが、多少の誤差はご容赦ください◇アイテム説明◇⚫︎タイ旅行の際に購入したXLサイズのジャケット です。⚫︎アメリカ産のXLサイズアウターなので、 オーバーサイズに着用可能。一枚でも様になり 普段のコーデと合わせやすいです。 ⚫︎コットンの柔らかな素材感とややハリのある ポリエステル・ナイロン素材を用い、マットで スポーツ感が強くない質感です。⚫︎表地には収納しやすいポケットがあり、普段使い しやすい仕様に。⚫︎胸元にはアクセントカラーの黄色を使用した 刺繍デザイン、背面には大きなプリントを施した デザインがあり、一枚でもオシャレな雰囲気に。 青と黄色のコントラストのある配色を楽しめます 春、秋、初夏、ウクライナ、ヴィンテージ、ビンテージ、ワンポイント、カジュアル、バックロゴ、背面プリント #大きめサイズ #オーバーサイズ ザラ

