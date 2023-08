期間限定で、お値下対応しております、しばらくして値上げ致しますので、お見逃しないよう、お願い致します。

27.5cm

国内正規購入

【adidas】新品 NMD _R1 グレー 28.0cm

[型番:GW1391]

スタンスミス / Stan Smith

リサイクル素材を使った、アディダス スタンスミス。

アディダスのスタンスミス シューズは、どのモデルにもちょっとした繊細さがある。それが、今日までアイコンであり続ける秘訣なのだろう。爽やかでクラシック、そしてマルチに使えるデザインは、これを愛用する人たちと共に50年間進化し続けてきた。それは未来にも続いている。

プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を50%以上使用したアイテム。

レギュラーフィット

シューレースクロージャー

レザーとテキスタイルのアッパー

合成皮革ライニング

ラバーアウトソール

※新品未使用ですが一度人にわたっいる商品ですのでご理解頂ける方、神経質でないかたとの取引ができればと存じます。

※靴の状態につきましては写真をご参照のうえご判断ください。

#アディダス

#ニューバランス

#ホカオネオネ

#エアテイルウインド

#エアテイルウインド79

#エアーテイルウィンドー

#ワッフルトレーナー

#ワッフルトレーナー2

#ジョーダン

#エアーマックス

#エアマックス

#アディダス

#スタンスミス

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

STAN SMITH RECON

stan smith recon

スタンスミス リコーン

スタンスミス リコン

スーパースター

super star

フランス製

MADE IN GERMANY

ドイツ製

loopwheeler

made in usa

USA製

シュプリーム supreme

northface ノースフェイス

ユナイテッドアローズ

西ドイツ コパムンディアル

深水光太 モーガン蔵人 在原みゆ紀

KingGnu 常田大希

小松菜奈 菅田将暉

柴田ひかりさん

サッカー日本代表

W杯カタール大会

Wカップカタール大会

カタールワールドカップ

三笘薫 ブライトン

前田大然

Katsuya

あのちゃん

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

