商品説明

●サイズ:タグ表記 37

ソール幅 8.5

ヒールの高さ 3.5

全てセンチメートルです。

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

着用感少なくキレイな

状態です。

推奨季節

春 夏 秋 冬

●その他、注意事項

折り畳んで発送しますのでシワになる可能性がございます。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

モニターの設定や機器によって実際の色合いとは違って見える可能性ございますので予めご了承ください。

未使用品の物や美品の物でも一度人の手に渡った中古品になりますので目立たないキズや汚れシミなどある場合がございます。そちら必ずご了承ください。

素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

管理 AA412

極美品 KENZO ケンゾー 厚底 エスパドリーユ スニーカー 37 約23.5㎝ レディース 人気 おしゃれ 靴 シューズ

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ケンゾー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

