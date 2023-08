無料発送 エイプパーカー A APE） APE（DOUBLE BATHING パーカー

流通の少ない【レア】な商品です。

サイズアウトの為、出品しました

size : L

着丈 約69cm

身幅 約59cm

肩幅 約52.5cm

袖丈 約67.5cm

●状態:

2~3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

2021SSシーズンのニューグラフィック「DOUBLE APEHEAD」アイテムの数々が登場。スカーフをモチーフにした華やかな色使いと細部までこだわりぬいたグラフィックが個性を発揮し、コーディネートの主役になるコレクションです。定番のTEEやフーディをはじめ、ラグジュアリーな質感が楽しめるレーヨン素材のシャツの豊富なラインアップで2021年3月27日(土)発売しました。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

