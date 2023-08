もう1脚ありましたので出品させていただきますます

幅61奥行き61高さ74座るところの高さは39肘までの高さは60センチくらいになります

飛騨、匠の神という言葉で有名な、木工技術に優れた、岐阜県、高山の飛騨産業のおよそ40年前のヴィンテージのアームチェアになります。

100年以上の風雪の耐えたブナ無垢材を、一流の職人さんが丁寧に仕上げた逸品です。背もたれのかさ木は、無垢板を蒸し加工を施し曲げる高度な技術がもちいられていますね

古いものになりますのでキズがあるかと思いますがヴィンテージ の風合いを生かしてメインテナンスをしてあります

経年劣化による色焼けとクスミを生かしてヴィンテージ の風合いを生かしております

また、猫のクッションはサービスでおつけいたしますね♪

また猫がお好きでない方にはベージュ系のクッションをお付けいたします♪

座面のお色、変更の場合はご相談くださいませ♪

送料、お届けします地域によって異なります。

関東、南東北、信越、北陸、中部は3720円

関西、北東北は4390円

中国、四国は4530円

北海道、九州は4790円

沖縄は6770円になります

#カリモク

#キャプテンチェア

飛騨産業

ウィンザー

リビングチェア

カラー···ブラウン

特徴···完成品

テイスト···北欧風

主な素材···木

張り地の素材···その他

商品の情報 ブランド ヒダサンギョウ 商品の状態 傷や汚れあり

