【翔様専用】ニューバランスM5740CA 26.5cm

○アイテム

○サイズ

サイズ 42 27cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

多少の使用感はありますが、目立った傷や汚れもなく、まだまだ快適にお使いいただける美品です◎

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品 など

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

