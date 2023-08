割引購入 本日のみお値下げ 新作【ayane】 センタースリットスキニーデニム アヤン デニム/ジーンズ

アヤン(ayane)のスリットスキニーデニム

先日購入しましたが、サイズが合わなかったので、探していらっしゃる方にお譲り致します。

ayaneは、大人女性が着やすいパターンを引かれているので、履き込みも深く、ウエスト裏の部分は太ゴムの仕様になっているため全体的に伸縮性がありとても履きやすいです。

定価:17380円(税込)

ネイビー

40号(L)

HW DAMAGE LOOSE STRAIGHT

キズ、汚れなどはありません

(素人検品となることお含みおき下さい)

新品 未使用ですが1度人の手に渡っているものであることを、ご理解いただける方のみご購入下さい。

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便へ変更となる場合があります。

丈...フルレングス

シルエット...スキニー

デニム加工...なし

股上...レギュラー

季節感...春, 夏, 秋, 冬

RADIATE ラディエイト Aga アーガ

Aga Black アーガ ブラック

radiate the lifedress ヤマダヤ

ラディエイトザライフドレス YORT ヨート

LASUD ラシュッド

Mansart マンサール MAITRESSE メトリーゼ

Munich ミューニック

Flamingo Firm フラミンゴファーム

MICA&DEAL マイカ&ディール

Audrey and john wad オードリーアンドジョンワド

jilky ジルキー ASHY ROVE アッシュ ローヴ

troisiemechaco

トロワズィエムチャコ Autrice

アウトリーチェ

AMABILITA アマビリタ

Marquise de Blanc マルキスデブラン

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

