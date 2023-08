ディーゼルのギターアンプヘッド、Herbertです。初代のMK1になると思います。

Serial No. 001/186

2004年頃に新品で購入しました。

ライブで20~30回ほど使用しました。

ここ十数年ほどは、ほとんど使う機会もなく、ハードケースに入れて保管していました。ごくたまに音を出していた程度です。

オーバーホール等はしていません、新品で購入したままの状態です。

動作確認してみたところ、ガリやLEDの電球切れ等の不具合はありませんでした。

背面のエフェクトループやMIDI機能などは確認する機材がないため確認できていませんが、数年前にそれらを使ってみたときは問題なく動作していました。

使用頻度はそれほど高くないものの、購入してから時間が経過していることもあり、傷や金属部分のサビやくすみ、革部分にシミなどそれなりにあります。写真ではわかりにくい部分もあるかもしれません。可能な範囲で清掃はしてあります。

ハードケースに関しては全体的に傷や金属部分のサビ、くすみなどけっこうあります。

・アンプヘッド本体

・電源ケーブル

・スピーカーケーブル(Ex-pro)

・ハードケース

・説明書

・保証書(保証は切れてます)

ハードケースの上からプチプチを巻いて発送する予定です。

なるべく早く発送するように努めますが、重量があるため多少時間がかかるかもしれません。ご了承ください。

タバコ吸いません、ペット飼っていません。

購入から時間が経過した中古品となりますので、状態をよくご確認して頂いたうえで、ご購入を検討していただきますようお願い致します。

確認したい箇所の写真や、ご質問がありましたらお気軽にお尋ねください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

