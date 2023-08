ご覧頂きありがとうございます

トゥモローランド ステンカラーコート apc

取引の詳細はプロフィールにございます。よろしければそちらもご覧ください。

ーーーーーー詳細ーーーーーーー

made in USA アメリカ製

アメリカ軍実物

軍放出品のために生地の経年、色の変化、汚れなど、

雰囲気が最高に良い一品です。

68年製のヴィンテージ

サイズも日本人に合うゴールデンサイズのSサイズ

希少性のとても高いアルミジップの初期型

ーーーーーーサイズーーーーーー

■タグ表記 サイズ

Small- regular

大きめの作りです

実採寸を参考にして頂きますよう

お願いいたします

ーーーーーー実寸ーーーーーーー

■肩幅 約57cm

■身幅 約66cm

■着丈 約100cm (前着丈94cm)

■袖丈 約64cm

素人採寸の為、多少の誤差は

ご了承ください

ーーーーーーブランドーーーーーー

■米軍実物

ーーーーーー カラー ーーーーーー

■(画像をご参考ください)

ーーーーーーー素材ーーーーーーー

■コットンポプリン

ーーーーーーー状態ーーーーーーー

実務使用の軍放出品につき使用の汚れあり

ヴィンテージ品につき

状態等画像を参照、ご納得の上ご購入お願いいたします。

【A】ランク

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【JUNK】ジャンク品

ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー

・古着ですので多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、当方の個人の基準です 。

・使用感は人によって個人があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

↓同じジャンルはこちら↓

#ミリタリー着道楽

#ヴィンテージ着道楽

#アメリカ製着道楽

#マウンテンパーカー着道楽

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

