◆ブランド

supreme シュプリーム

◆状態

一度着用したのみでダメージなく美品です!!

◆カラー

青 ブルー

◆サイズ表記

XL

◆平置採寸 cm

肩幅:50

身幅:62

袖丈:25

着丈:76

※素人採寸のため多少の誤差はご容赦くださいませ。

◆素材

綿100%

柄・デザイン···無地

カラー···ブルー

袖丈···半袖

ネック···Uネック

※自宅保管、素人検品につき中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。

※ らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便について予告なく変更する場合がございます。ご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆ブランドsupreme シュプリーム◆状態一度着用したのみでダメージなく美品です!!◆カラー青 ブルー◆サイズ表記XL◆平置採寸 cm肩幅:50身幅:62袖丈:25着丈:76※素人採寸のため多少の誤差はご容赦くださいませ。◆素材綿100%柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック※自宅保管、素人検品につき中古品にご理解いただける方のみご購入お願い致します。※ らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便について予告なく変更する場合がございます。ご了承くださいませ。

