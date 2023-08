美品

ebure エブール

ロンハーマン

スキッパーブラウス

半袖ブラウス

ベージュ

綿60%

キュプラ40%

36

身幅59cm

着丈74cm

サラッとしたブラウスです。

キュプラが入っているので少し光沢も感じる生地感です。

片側裾スリット入り

多少裾の方に生地の毛羽立ちがあるものの、全体的にはまだまだ気持ちよく着て頂ける美品です。

神経質な方、完璧を求められる方はご購入お控え下さい。

素材···コットン

カラー···ベージュ

袖丈···半袖

季節感···夏

Drawer

ドゥロワー

ebure

エブール

Ronherman

シートーキョー

Shetokyo

ユナイテッドアローズ

Cen.

machatt

yori

ヨリ

マルティニーク

ボールジィ

マカフィー

ルフィル

デミルクスビームス

カオス chaos

Seventen

ADORE アドーア

美品ebure エブール ロンハーマンスキッパーブラウス半袖ブラウスベージュ綿60%キュプラ40%36身幅59cm着丈74cmサラッとしたブラウスです。キュプラが入っているので少し光沢も感じる生地感です。片側裾スリット入り多少裾の方に生地の毛羽立ちがあるものの、全体的にはまだまだ気持ちよく着て頂ける美品です。神経質な方、完璧を求められる方はご購入お控え下さい。素材···コットンカラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···夏DrawerドゥロワーebureエブールRonhermanシートーキョーShetokyoユナイテッドアローズCen.machattyoriヨリマルティニークボールジィマカフィールフィルデミルクスビームスカオス chaosSeventenADORE アドーア

