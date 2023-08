【商品の説明】

ブランド、メーカー:ナイキ

カラー:ブラック

サイズ:表記M 素人寸で着丈約67cm身幅約53cm肩幅約48cmです。

オールドのナイキのビンテージTシャツです。

名品ウサギとカメ。

お好きな方、是非。

【商品の状態】

使用状況:画像で確認いただける通り、ユーズドですが特筆すべきダメージ、汚れありません。古着なれした方のみ検討ください。

注意事項:古着に理解の無い方は入札をお控え下さい。気になる事が御座いましたら事前に質問をお願いします。落札後はNCNRでお願いします。

素人による梱包になりますのでご理解ください。

※他にも出品しておりますのでよろしければご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

